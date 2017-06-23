'Kuzey Suriye'de bir devlete asla müsaade etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içindeler. Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içindeler. Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

Akçakale'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gündeminde terörle mücadele olan Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içindeler. Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olun, Türkiye bütün imkanlarıyla Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu ABD'ye de söyledik diğer ülkelere de söyledik, 'Burada bir devlet kurulmasına lütfen izin vermeyin, verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve siz terör devletleriyle anılırsınız'

Bu konuyla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz" dedi.

