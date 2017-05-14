Kuzey Ren Vestfalya sandık başında

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya'da gerçekleştirilen eyalet seçiminde 13.1 milyon kişi sandık başına gidiyor.

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya'da gerçekleştirilen eyalet seçiminde 13.1 milyon kişi sandık başına gidiyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyalet seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. 18 milyon nüfusu olan Kuzey Ren Vestfalya'da 13.1 milyon seçmen bulunuyor. Bugün gerçekleştirilen seçimde, 237 sandalyeli meclis için birçok Türk kökenli aday da yarışıyor. CDU'da Serap Güler, SPD'de Serdar Yüksel, Cem Timirci, İbrahim Yetim, Volkan Baran, Yeşiller'den Berivan Yılmaz, Ali Baş, Sol Parti'de Özlem Alev Demirel, Ezgi Gülyıldar, Aslı Nau, Çiğdem Kaya seçimde mücadele ederken, Türk kökenlilerin kurduğu BİG ve ADD Parti adayları da meclise girebilmek için yarışıyor.



TÜRK KÖKENLİ ADAY UMUTLU

Türk kökenli Volkan Baran, Türk nüfusunun yoğun olduğu ve eyaletin en büyük ikinci şehri olan Dortmund bölgesinde SPD'nin güçlü adaylarından biri. Baran oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Benim önceliğim NRW eyaletinde yaşayan tüm insanların huzuru için çalışmak. Eyalet parlamentolarının görevi daha çok yerel konular. Meslek eğitimi. Göçmen gençlere fırsat eşitliği tanınması konusunda çalışmalarımı eyalet parlamentosunda sürdüreceğim. Bugüne kadar 500'den fazla göçmen gence meslek eğitimi verilmesini sağladım. Bunu eyalet genelinde daha yoğun bir şekilde gireceğim" diye konuştu.

Türk kökenlilerin kurduğu BİG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız ise oyunu Bonn'da kullandı. Almanya'nın geleceği için büyük önem taşıyan NRW seçimlerinin sonuçları saat 18.00'den sonra belli olacak.



CDU'NUN FAVORİ ADAYI ARMİN LASCHET

SPD'nin eyaletteki güçlü adayı ve 5 yıldır eyaletin başbakanlık görevini yürüten Hannelore Kraft, "Barış içerisinde, insanlar tahrik olmadan bir seçim günü olmasını diliyorum" dedi. Martin Schulz ise oyunu kullanırken, "SPD'nin adayı Hannelore Kraft için oyumu kullanıyorum. Kraft, en iyi adaydır" açıklamasında bulundu.

CDU'nun güçlü adayı Armin Laschet ise huzurlu bir seçim diledi. Laschet oyunu, eşi Susanne Laschet ile birlikte Aachen şehrinde kullandı.

(Mustafa Tığlı / İHA)