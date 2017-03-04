Kuzey Koreli kimyager: Sahte delillerle tutuklandım

Kuzey Koreli kimyager Ri Jong Chol, 'Malezya'da sahte delillerle tutuklandım. Malezya polisi suçumu itiraf etmezsem aileme zarar vermekle tehdit etti' dedi.

Kuzey Koreli kimyager Ri Jong Chol, "Malezya'da sahte delillerle tutuklandım. Malezya polisi suçumu itiraf etmezsem aileme zarar vermekle tehdit etti" dedi.

13 şubat günü Malezya Uluslararası Havaalanında Kuzey Kore liderinin üvey abisi Kim Jong-Nam'ın ölümü üzerine şüpheli olarak evinde tutuklanan kimyager çıkarıldığı mahkemece hakkında delil yetersizliği nedeniyle Malezyadan sınırdışı edilmiş ve ülkeye girişinin yasaklanması kararı çıkarılmıştı. Dün öğleden sonra havaalanına götürülen Ri Jong Chol Kuala Lumpur'dan Çin'e gönderilmişti. Bugün sabahın erken saatlerinde Çin'e ulaşan Kimyager havaalanı çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarına hiçbir açıklama yapmadan Çin polisi tarafından Pekin'deki Kuzey Kore Elçiliği'ne götürüldü. Elçilikten çıktıktan sonra kendisini bekleyen kalabalık basın mensuplarına açıklamada bulunan kimyager, 'Malezya makamları tarafından Kuzey Kore'nin onuruna zarar vermeye çalışan bir komplonun kurbanı olduğunu, ayrıca Malezya polisinin kendisinden itirafta bulunması için zorladıklarını' dile getirdi.

Kendisinin olay günü havaalanında olmadığını söyleyen kimyager, soruşturma tutanaklarında kendisine ait aracının olayda kullanıldığına dair bilgilerin yer aldığı fakat bunun hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını dile getirdi. Malezya'da sahte delillerle tutuklandığını, 15 gün boyunca gözaltında tutulduğunu ve Malezya polisi tarafından ailesinin gözaltında tutulduğunu gösteren resimlerin kendisine gösterildiğini ve eğer suçunu itiraf etmezse ailesine zarar verilmekle tehdit edildiğini dile getirdi.

Öte yandan, Malezya makamları tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Numan Çakmak/İHA)