Kuzey Kore'ye 'füze' tepkisi

Balistik füze atışı gerçekleştiren Kuzey Kore'ye Japonya ve Güney Kore'den sert tepki geldi.

Balistik füze atışı gerçekleştiren Kuzey Kore'ye Japonya ve Güney Kore'den sert tepki geldi.

Kuzey Kore'nin bugün Japon denizine doğru 4 balistik füze atışı gerçekleştirmesi Japonya ve Güney Kore'yi kızdırdı. Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, füzelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilen balistik füzeler olmasının pek mümkün olmadığı belirtildi.

Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada ise yaptığı açıklamada, füzelerin bir kısmının Japonya'nın kuzeybatı kıyısına 300 km'ye yakın sulara indiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de, füze atışlarına sert tepki gösterdi. Abe parlamentoda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler kararlarına karşı bir dizi nükleer füze deneyi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye karşı güçlü protestoların düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Abe, Kuzey Kore'nin füze atışlarının son derece tehlikeli olduğunu da belirtti.

ABD'li bir askeri yetkili ise, Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ancak bunların Kuzey Amerika için tehdit oluşturmadığını söyledi.

