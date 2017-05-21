Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir cisim fırlattığı bildirildi.
Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir cisim fırlattığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin tanımlayamayan bir cisim denediği ifade edildi. Açıklamada, tanımlanamayan cismin yerel saatle öğle saatlerinde Pukchang yakınlarında fırlatıldığı bildirildi. İsmi açıklanmayan bir kaynak, cismin kıtalararası balistik füze olmadığını ifade etti. Güney Kore ordusunun, cismin fırlatılmasına ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi. Kuzey Kore son olarak geçtiğimiz hafta uzun menzilli füze olan Hwasong-12'yi denemişti.
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