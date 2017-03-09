Kuzey Kore'nin varisi ortaya çıktı

Kuala Lumpur havaalanında zehirlenerek öldürülen Kim Jong-nam'ın oğlu Youtube'da ortaya çıktı.

Kuala Lumpur havaalanında zehirlenerek öldürülen Kim Jong-nam'ın oğlu Youtube'da ortaya çıktı.

Kuala Lumpur Havalanında, Malezyalı iki tarafından zehirlenerek öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey abisi Kim Jong-nam'ın oğlu kendini Youtube'da gösterdi. Kim Jong-nam'ın oğlu Kim Han-sol'un videosu, Cheollima adlı bir grup tarafından Çarşamba günü Youtube'a yüklendi. 40 saniyelik videoda konuşan Kim han Sol'un kimliği Kuzey Koreli aktivistler tarafından doğrulandı. Videoda "Adım Kim Han-sol, Kuzey Kore'den, Kim ailesinin ferdiyim" diyen Sol babasının birkaç gün önce öldürüldüğünü ve şu an annesi ve kız kardeşi ile güvenli bir yerde olduğunu belirterek durumun bir an önce iyileşmesini umduğunu söylüyor.

Video kaydını kendi internet sitesine de yükleyen Cheollima Civil Defence tarafından yayımlanan bildiride, grubun Kim Jong-nam'ın ailesini koruduğu öne sürüldü.

