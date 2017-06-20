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Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öldü
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Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öldü.

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öldü.
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öğrenci Otto Warmbier, ülkesinde hayatını kaybetti. Warmbier'in ailesi, ET Cincinnati Tıp Merkezi Üniversitesinde yaptığı açıklamada, oğullarının Kuzey Kore'de korkunç işkenceler gördüğünü, bu sonucun kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Otto Warmbier, Kuzey Kore ziyaretinde kaldığı otelde propaganda afişini çalmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemede 15 yıl hapis cezası almıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde, sürpriz bir şekilde Kuzey Kore Warmbier'i serbest bırakmıştı.

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