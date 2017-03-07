Kuzey Kore-Malezya gerginliği büyüyor

Malezya ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik tırmanıyor. Malezya vatandaşlarının Kuzey Kore'den çıkışları yasaklandı.

Malezya ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik tırmanıyor. Malezya vatandaşlarının Kuzey Kore'den çıkışları yasaklandı.

Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyinin Malezya Uluslararası Havaalanı'nda öldürülmesi sonucu iki ülke sular bir türlü durulmuyor. Kuzey Kore devlet televizyonundan yapılan haberde, "Malezya vatandaşlarının Kuzey Kore'den çıkışları yasaklandı" açıklamasından sonra Malezya İçişleri Bakan Yardımcısı acil durum prosedürlerinin alındığını bildirdi. Malezya İçişleri Bakan Yardımcısı Datuk Nur Jazlan Mohamed'in bugün basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'de elçilik çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın çıkışları yasaklandı. Elçilikte acil durum prosedürleri alındı. Elçilik çalışanlarından elçiliğimizde bulunan belgeleri yakıp, hazırlık yapmaları istendi" dedi.



"KUZEY KORE İLE YAŞANAN KRİZİN CİDDİ SEVİYELERE ULAŞMASINI İSTEMİYORUZ"

Bakan Yardımcısı Datuk Nur Jazlan Mohamed, Malezya vatandaşlarının güvenliğinin garanti altına alınması için çalıştıklarını, Malezya vatandaşlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ve Kuzey Kore ile yaşanan krizin ciddi seviyelere ulaşmasını istemediklerini ifade etti.

Öte yandan, bakan yardımcısı Kuzey Kore vatandaşlarının 6 Mart'tan itibaren Malezya'ya vizesiz seyahatlerinin kaldırıldığını bildirdi.

(Numan Çakmak / İHA)