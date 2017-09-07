07.09.2017 23:19 'Kuzey Kore krizinde askeri harekat ilk seçenek değil'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizinin çözümüne ilişkin askeri harekatın ilk seçenek olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizinin çözümüne ilişkin askeri harekatın ilk seçenek olmadığını belirtti.

Kuveyt lideri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ile Beyaz Sarayda basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Kuzey Kore krizinin çözümüne ilişkin askeri harekatın kesinlikle bir çözüm olabileceğini, ancak başka çözüm yolları aramanın daha iyi olacağını söyledi. Pyongyang ile diplomasi girişimlerinin son on yıldır başarısız sonuçlandığını ifade eden Trump, askeri harekatın ilk seçenek olmadığını belirtti. Ordunun daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını, milyonlarca dolar yatırım yaptıklarını ve dünyanın en güçlü askeri teçhizatlarını sahip olduklarını belirten ABD Başkanı Trump, "Umarım bunları Kuzey Kore'ye karşı kullanmak zorunda kalmayız. Eğer kullanırsak Kuzey Kore için çok üzücü olur" dedi.

Öte yandan, Trump Körfez Arap ülkeleri ile Katar krizinin çözülmesi için arabuluculuk rolü üstlenebileceğini belirtti. Trump, eğer arabuluculuk yaparsa krizin hızlı bir şekilde çözülebileceğini ifade etti.



