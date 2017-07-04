Kuzey Kore: 'Kıtalararası balistik füze başarılı oldu'

Kuzey Kore, başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kuzey Kore, başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

ABD Pasifik Komutanlığı, Kuzey Kore'nin Panghyon'dan füze ateşlediğini duyurmuştu. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada ise füzenin kıtalararası balistik füze olduğu ve denemenin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un talimatı ile gerçekleştirildiğini ve Jong-Un'un da denemeyi denetlediği aktarıldı. Kuzey Kore, füzenin komşu ülkeler üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını savundu.

Güney Kore, Japonya ve ABD'li yetkililer ise daha önce yaptıkları açıklamada, füzenin Japonya'nın Özel Ekonomik Bölgesi'ne düştüğünü bildirmişti.

