Kuzey Kore Japonya'ya 4 balistik füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japonya'ya 4 balistik füze attığı açıklandı. Füzeler ülkenin kuzeybatısı sahiline yaklaşık 300 kilometre mesafede düştü.

Kuzey Kore'nin Japonya'ya 4 balistik füze attığı açıklandı. Füzeler ülkenin kuzeybatısı sahiline yaklaşık 300 kilometre mesafede düştü.

Güney Kore ve Japonyalı yetkililer, Kuzey Kore'nin Japonya'nın kuzeybatısına doğru 4 balistik füze fırlatıldığını dile getirdi. Güney Kore ordusu, füzelerin ABD'ye ulaşabileceği belirtilen kıtalararası balistik füze olabileceğini kaydetti. Güney Kore Ordu Sözcüsü Roh Jae-cheon füzelerin Kuzey Kore'nin Çin sınırında bulunan Tongchang-ri bölgesinden fırlatıldığını belirtti. 260 kilometre yüksekliğe ulaşan füzelerin ortalama bin kilometre mesafe kat ettiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada, bazı füzelerin Japonya'nın kuzeybatısı sahiline yaklaşık 300 kilometre uzaklığa düştüğünü aktardı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "Füzelerin fırlatılması BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edildiğinin açık göstergesidir. Oldukça tehlikeli bir adım" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Vekili Hwang Kyo-ahn füzelerin fırlatılmasının uluslararası topluma direkt bir meydan okuma olduğunu dile getirdi.

