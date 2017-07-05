Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı

Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen Kıtalararası ilk balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı.
Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen Kıtalararası ilk balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore'nin devlet televizyonu, dün gerçekleştirilen kıtalar arası ilk balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, balistik füze denemelerinin fotoğraflarını inceledi.
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