Kuzey Kore fırlattığı füzelerin görüntülerini yayınladı

Kuzey Kore, fırlattığı 4 balistik füzenin görüntülerini yayınladı.

Kuzey Kore, fırlattığı 4 balistik füzenin görüntülerini yayınladı.

Güney Kore ve Japonyalı yetkililer, dün Kuzey Kore'nin Japonya'nın kuzeybatısına doğru 4 balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Güney Kore ordusu, füzelerin ABD'ye ulaşabileceği belirtilen kıtalararası balistik füze olabileceğini kaydetmişti. 260 kilometre yüksekliğe ulaşan füzelerin ortalama bin kilometre mesafe kat ettiği açıklanmıştı. Kuzey Kore, bugün füzelerin fırlatılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, 4 füzenin de aynı anda ateşlendiği görülüyor. Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan fotoğraflarda ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da füzelerin fırlatılması esnasında incelemelerde bulunduğu anlaşılıyor.

