Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore, yeni bir füze denemesi daha gerçekleştirdi.

Kuzey Kore, yeni bir füze denemesi daha gerçekleştirdi.

ABD Pasifik Komutanlığı, Kuzey Kore'nin Pyongyang'ın 100 kilometre kadar kuzeybatısında yer alan Panghyon'dan füze ateşlediğini açıkladı. Orta menzilli balistik füzenin Türkiye saatiyle 02.40'ta fırlatıldığı, 37 dakika havada kaldığı ve 930 kilometre yol alarak Japon karasularına düştüğü belirtildi. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin 2 bin 500 kilometre yüksekliği aştığı belirtildi. Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze testini provakatif olarak nitelendirerek bunun Birleşmiş Milletler kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini belirterek kınadı. Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin orta menzilli balistik füze olabileceğini söyledi. Jae-in güvenlik konseyini acil toplantıya çağırdı.

