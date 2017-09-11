11.09.2017 11:06 Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha

Kuzey Kore, altıncı nükleer testi sebebiyle Kuzey Kore'ye karşı BM Güvenlik Konseyinde yaptırımların sertleştirilmesinin oylanması isteği sebebiyle ABD'ye çok büyük acı yaşatacağı uyarısında bulundu. Kuzey Kore, altıncı nükleer testi sebebiyle Kuzey Kore'ye karşı BM Güvenlik Konseyinde yaptırımların sertleştirilmesinin oylanması isteği sebebiyle ABD'ye çok büyük acı yaşatacağı uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin en güçlü nükleer testi yapması sebebiyle ABD geçen hafta BM Güvenlik Konseyi'nden pazartesi günü bu ülkeye karşı yeni yaptırımlarını oylanması isteğinde bulunmuştu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı daha sert yaptırımlar uygulanması ısrarını sürdürmesi durumunda çok büyük bedel ödeyeceğini açıkladı.

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı, Kuzey Kore'nin en nihai vasıtaları kullanmaya hazır olduğunu ve alacağı tedbirlerin ABD'nin tarihi boyunca çektiği en büyük acıyı yaşamasına yol açacağını yazdı.



