Kuzey Kore, balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Füze denemesi, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyareti sırasında gerçekleşti.

TRUMP: JAPONYA'NIN ARKASINDAYIZ

Trump, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida eyaletinde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin son adımıyla ilgili net ifadelerin kullanıldığı kısa basın toplantısında Trump, ABD'nin Japonya'ya olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, "ABD, büyük müttefiki Japonya'nın yüzde yüz arkasındadır" ifadelerini kullandı.

​ABE: ABD'DEN GÜVENCE ALDIK

Japonya Başbakanı Abe ise Kuzey Kore'nin füze denemesiyle ilgili olarak, "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır" dedi.

Abe, Trump'ın Japonya'ya Kuzey Kore konusunda 'güvence' verdiğini de ifade etti.

ABE VE TRUMP GOLF OYNADI

Göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'daki ikinci yabancı devlet adamını ağırlayan Trump, Şinzo Abe ile bu hafta sonu Florida'da kendisine ait olan tesislerde karşılıklı golf oynadı.

Beyaz Saray, dört saat basına kapalı şekilde süren oyuna başka kimlerin katıldığına dair bilgi vermedi. Trump, oyunun ardından Twitter'dan bir fotoğraf paylaştı.

​1957 yılında dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower ile Japonya Başbakanı Nobusuke Kuşi Marylan'de bulunan Burning Tree Contry Club'da tenis oynamıştı.