Kuzey Kore ABD'li öğrenciyi serbest bıraktı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'de propaganda afişi çalma suçundan tutuklanan Virginia Üniversitesi öğrencisinin serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'de propaganda afişi çalma suçundan tutuklanan Virginia Üniversitesi öğrencisinin serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Mart 2016 tarihinde Kuzey Kore'de gittiği otelde propaganda afişi çalma suçundan tutuklanıp, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Virginia Üniversitesi öğrencisi Otto Warmbier'in, serbest bırakıldığını bildirdi. Tillerson, Warmbier'in, Ohio Cincinnati'deki ailesiyle görüşmesi için ABD'ye dönmekte olduğunu söyledi.

NBA oyuncusu ve aynı zamanda Kuzey Kore liderinin yakın arkadaşı olan Denis Rodman'ın, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Warmbier'in serbest bırakılması, tüm dikkatleri Rodman'ın üzerine çekti. Rodman'ın Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin nedeni tam olarak açıklanmazken Rodman konuya ilişkin, "Buraya sadece birkaç arkadaşı görmeye ve güzel vakit geçirmeye geldim" açıklamasını yaptı.

