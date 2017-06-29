Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Avaşin-Basyan bölgesinde ve Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Avaşin-Basyan bölgesinde ve Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Haziran 2017 tarihinde Irak'ın Kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde ve Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Teröristlerce kullanılan barınma yeri ve silah mevzileri imha edildi, ilk tespitlere göre toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. (Uğur Kan Yüksek /İHA)
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