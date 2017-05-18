Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sabah saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinde yapılan operasyonda, saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sabah saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinde yapılan operasyonda, saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik olarak alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen iki silah mevzii, bir mağara ve bir barınma alanı imha edilmiş, ilk belirlemelere göre 6 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

