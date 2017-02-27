Kuzey Irak'ta 5 hedef yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında tespit edilen 5 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında tespit edilen 5 hedef imha edildi. TSK, 27 Şubat 2017 tarihinde 14.56-15.07 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini; bölgede bir dağın yamacında tespit edilen 5 hedefin (mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzii) ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Zayiat tespiti devam etmekte olduğu belirtilirken, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi. (Uğur Kan Yüksek/İHA)
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