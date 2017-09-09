09.09.2017 19:43 Kuzey Irak'a topçu atışı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Kuzey Irak bölgesine yapılan topçu atışlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Kuzey Irak bölgesine yapılan topçu atışlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Üzümlü 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına Kuzey Irak bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca havan atışı yapıldığı belirtilerek, "Atışın yapıldığı bölge; topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınmış olup, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



