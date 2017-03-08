Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 6 Mart'ta Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında iki Doçka silah mevziinin imha edildiğini, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 teröristin ise yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 6 Mart'ta Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında iki Doçka silah mevziinin imha edildiğini, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 teröristin ise yaralandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine 6 Mart 2017 tarihinde 11.59-15.41 saatleri arasında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği hatırlatılarak, "Metina bölgesinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda yapılan keşif ve tespitlere göre iki Doçka silah mevziinin imha edildiği, iki bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, bir bölücü terör örgütü mensubu teröristin ise yaralandığı bilgisi alınmıştır" denildi.
(Enise Vural/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sırbistan'dan Kosova ordusu planına tepki
'Bir Kurtuluş Savaşı içindeyiz'
Bilgi Üniversitesi'nde stand açan kadınlara tekbirli saldırı
35 yıllık lastik tamircisi Vesile Nineden kadınlara öğütler
Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de 11 terörist öldürüldü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e tepki: Edepsiz adam sen git nonoşlarla birlikte ol!
Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e tepki: Edepsiz adam sen git nonoşlarla birlikte ol!
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
Merkel'den vekillere Türkiye uyarısı!
Merkel'den vekillere Türkiye uyarısı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sırbistan'dan Kosova ordusu planına tepki
Sırbistan'dan Kosova ordusu planına tepki
'Bir Kurtuluş Savaşı içindeyiz'
'Bir Kurtuluş Savaşı içindeyiz'
Bilgi Üniversitesi'nde stand açan kadınlara tekbirli saldırı
Bilgi Üniversitesi'nde stand açan kadınlara tekbirli saldırı
35 yıllık lastik tamircisi Vesile Nineden kadınlara öğütler
35 yıllık lastik tamircisi Vesile Nineden kadınlara öğütler
Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de 11 terörist öldürüldü
Bingöl'de 11 terörist öldürüldü
Tuğrul Türkeş'ten 'Kıbrıs' açıklaması
Tuğrul Türkeş'ten 'Kıbrıs' açıklaması
İstanbul'da 500 bin dolarlık sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da 500 bin dolarlık sahte parfüm ele geçirildi
Sırbistan'a bir soykırım davası şoku da Makedonya'dan
Sırbistan'a bir soykırım davası şoku da Makedonya'dan
Avrupa'nın 'doğum' endişesi
Avrupa'nın 'doğum' endişesi
Kahraman TBMM Genel Kurulu'nda
Kahraman TBMM Genel Kurulu'nda
Erdoğan Köln'de miting yapacak mı ?
Erdoğan Köln'de miting yapacak mı ?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English