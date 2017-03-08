Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 6 Mart'ta Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında iki Doçka silah mevziinin imha edildiğini, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 teröristin ise yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 6 Mart'ta Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında iki Doçka silah mevziinin imha edildiğini, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 teröristin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine 6 Mart 2017 tarihinde 11.59-15.41 saatleri arasında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği hatırlatılarak, "Metina bölgesinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda yapılan keşif ve tespitlere göre iki Doçka silah mevziinin imha edildiği, iki bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, bir bölücü terör örgütü mensubu teröristin ise yaralandığı bilgisi alınmıştır" denildi.

(Enise Vural/İHA)