13.11.2017 08:29 Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzi ve silah mühimmat depoları imha edilmiştir"denildi.

Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



