Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk ve Kandil bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini,, bölücü terör örgütü hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk ve Kandil bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini,, bölücü terör örgütü hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "20 Haziran 2017 günü 22.00-22.30 saatleri arasında Irak kuzeyi Hakurk ve Kandil bölgelerine operasyon icra eden birliklerimize yönelik eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen BTÖ mensubu teröristlerce barınma amacıyla kullanılan dört mağara, iki sığınak ve iki silah mevzii imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

