Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevziinin imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevziinin imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 8 Mart 2017 tarihinde 24.00-01.30 saatleri arasında Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini, PKK terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzii olarak kullanılan çok sayıda hedefin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)