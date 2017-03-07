Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 6 Mart 2017 tarihinde 11.59-15.41 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, tespit edilen hedeflerin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

