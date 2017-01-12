12.01.2017 10:57 Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk jetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki terör örgütü PKK hedeflerini vurdu. Türk jetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki terör örgütü PKK hedeflerini vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği, harekatta teröristlerce kullanılan 2 havan mevzii (yüklü miktarda cephanesi ile birlikte) ve 2 barınağın içerisinde bulunan teröristlerle beraber ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.



