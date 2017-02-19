Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, bugün 11.26-12.51 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi. Harekatta 8 PKK'lı terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, bugün 11.26-12.51 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi. Harekatta 8 PKK'lı terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 4 hedef (mağara, sığınak ve iki barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilirken, ilk tespitlere göre toplam 8 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirildi.

