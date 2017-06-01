Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, bir doçka uçaksavar mevziinin de imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, bir doçka uçaksavar mevziinin de imha edildiğini açıkladı. TSK, Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca bir doçka uçaksavar mevziinin de imha edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. (İlker Turak /İHA)
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