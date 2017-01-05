05.01.2017 09:10 Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Ocak 2017 tarihinde 18.59-19.18 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek bölgede tespit edilen 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



