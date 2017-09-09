09.09.2017 13:42 Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



