Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist daha

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Dün öğle saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta teröristlerce kullanılan bir korugan, 3 silah mevzii ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. (Derya Yetim/İHA)
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