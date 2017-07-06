Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist daha

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün öğle saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta teröristlerce kullanılan bir korugan, 3 silah mevzii ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

(Derya Yetim/İHA)