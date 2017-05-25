Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bugün saat 10.50 sularında Irak kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonda aynı vuruş bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir cephaneliğin de imha edildiği ifade edildi.

(İlker Turak / İHA)