Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 hedefin imha edildiğini, 3 bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 hedefin imha edildiğini, 3 bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, alınan anlık bir istihbarat sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Kandil bölgesindeki 3 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile imha edildiğini bildirdi. Ayrıca hava harekatı kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

(İlker Turak/İHA)