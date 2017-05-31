Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 hedefin imha edildiğini, 3 bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 hedefin imha edildiğini, 3 bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK, alınan anlık bir istihbarat sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Kandil bölgesindeki 3 hedefin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile imha edildiğini bildirdi. Ayrıca hava harekatı kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. (İlker Turak/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.