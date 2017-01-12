12.01.2017 20:58 Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Hava Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edildi, mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edildi, mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak 2017 tarihinde 15.05 ile 15.27 saatleri arasında Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edilirken mevzilerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

(Caner Ünver /İHA)

