Kuzey Irak'a hava harekatı: 16 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK, 28 Şubat 2017 tarihinde 19.33-20.28 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlediğini, bölgede tespit edilen 16 hedefin (barınma yerleri, mağara ve sığınak) ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)