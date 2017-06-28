Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun 30 Haziran Cuma gününden itibaren mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun 30 Haziran Cuma gününden itibaren mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Ramazan ayının son günlerinde artmaya başladığı, bayramda ise hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.



TAHMİNİ SICAKLIKLAR

Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Açıklamada, sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerin uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceğinin beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya'da 40 İstanbul'da 37, İzmir ve Adana'da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya'da 42, Diyarbakır'da 43, Manisa'da 44, Şanlıurfa ve Aydın'da 45 Derece olması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi günü batı bölgelerimizde, salı günü iç ve hafta ortasında çarşamba günü ise doğu bölgelerimizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlar uyarılarak, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği ve gerekli önlemleri almalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

