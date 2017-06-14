Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde Tahsin Güney'e ait büyükbaş hayvan kuyuya düşünce durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyunun iş makinesi ile genişletilmesinin ardından kuyuda mahsur kalan inek halat yardımı ile çıkartıldı.
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