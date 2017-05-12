Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kamerada

İstanbul Kartal'da bir kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kameralardan kaçamadı.

İstanbul Kartal'da bir kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kameralardan kaçamadı.

Eşine az rastlanan olay Kartal'da bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın dolandırıcı kolye kısmı gerçek ancak iç kısmı sahte olan çerçeveli ziynet altını satmak üzere kuyumcu dükkanına girdi. Müşteri kılığında dükkana giren kadın elindeki sahte altını iş yeri sahibine satmayı başardı. Eritme atölyesinde altının sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi polise başvurdu. Polis kadın dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatırken olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



KADININ KUYUMCUYU DOLANDIRMASI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadın dolandırıcının müşteri kılığında kuyumcu dükkanına girdiği görülüyor. Elindeki çerçeveli ziynet altınını bozdurmak istediğini söyleyen kadın dolandırıcı, bir süre iş yeri sahibi ile bu konuda konuşuyor. Altının değeri konusunda kuyumcu ile pazarlık yapan kadın dolandırıcı iç kısmı sahte olan çerçeveli ziynet altınını kuyumcuya satmayı başarıyor. Kuyumcudan parayı alan kadın daha sonra dükkandan çıktığı kameralara yansıyor.

Kadın dolandırıcının elindeki altını kendilerine satarak kayıplara karıştığını kaydeden iş yeri sahibi Selim Sevgi, " Altının çerçevesi gerçek. İç kısmı sahte. Biz eritmek istediğimizde fark ettik" diye konuştu.

(Cenk İşver/İHA)