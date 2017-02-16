'Kuyu'yu kurtaran ekip konuştu

İstanbul'da düştüğü kuyudan 10 gün süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru köpeği kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri, o anları anlattı.

İstanbul'da düştüğü kuyudan 10 gün süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru köpeği kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri, o anları anlattı.

Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek yaklaşık 10 gün sonra kurtarılMIŞTI."Kuyu" adı verilen yavru köpeği Beykoz Belediyesi itfaiye grubu sahiplendi. Kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan katılan TTK Merkez Tahlisiye ekipleri de yavru köpeğin kurtarılmasının ardından Zonguldak'a döndü. 10 günün ardından yavru köpeğin hazırlanan sistem sayesinde kurtarıldığını anlatan Merkez Tahlisiye ekibi şefi Şendoğan Arık, "Gittiğimizde kuyunun derinliğini, içinden geçen hava miktarını tespit ettik. Çok durgun bir havaydı. Kuyunun içerisine madenlerde kullandığımız metan, oksijen, karbondioksit ölçen cihazı indirdik. İçerideki gaz miktarlarını ölçtük. Sonuçlarda bir insanın yaşayabileceği hava miktarı içeride mevcuttu. Bunun devamında çalışmalara başladık. Köpek genç ve hareketliydi. Önce yakaladık, daha sonra oradaki insanların panik içinde yapmış olduğumuz aparata sarılmasıyla beraber bir metre kadar çektikten sonra köpeği düşürdük. Çalışmaların devamında yaptığımız bir aparatla köpeği kurtardık. Yukarı çektiğimizde kucağımA aldığım an onun sağlıklı olduğu belliydi. Gördüğü zaman insanın yüzüne öpücük konduracakmış gibi bir hali vardı" diye konuştu.

Tahlisiye ekibi şefi Erol Şekerci ise, "13 Şubat günü Zonguldak'tan yola çıktık. Gece yarısı oraya vardık. 14 Şubat günü sabah saatlerinde bize gerekli olan malzemeleri temin edip, itfaiyenin bize sağladığı imkanlarla beraber yaptığımız aparatı kuyuya gönderdik. Öğlen civarlarında iki üç saat sonra köpeği yakaladık. Oradaki arkadaşların acemice davranmasından ötürü köpeği kaçırdık. Daha sonra AFAD'ın diğer kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu aparatları denedik. Onlarla da başarılı olamayınca yaptığımız aparatı biraz daha geliştirerek pnömatik bir sistemin ucuna bağlayarak yaptığımız aparatı güçlendirdik. Sabah 05.45 gibi köpeği yakaladık. Biz onuncu günün sonunda olay yerine intikal ettik. Aslında bizim alanımızın tamamen dışında, bilgi ve tecrübelerimizin dışında olan bir olay. Bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerden yararlanarak ekibimizle beraber tartıştık. İstanbul itfaiyesinin ekipleriyle beraber bu çalışmayı tamamladık" dedi.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)