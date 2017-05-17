Kuyt futbol kariyerini noktaladı

Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, futbolu bıraktığını açıkladı.
Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, futbolu bıraktığını açıkladı. 3 sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra eski takımı Feyenoord'da futbol hayatını sürdüren Dirk Kuyt, bu sezon attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Hollanda Eredivisie'de Feyenoord'un 18 yıl aradan sonra yaşadığı şampiyonluğun ardından Kuyt, futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki sezon Feyenoord'un teknik kadrosunda yer alacak.
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