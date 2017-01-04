04.01.2017 19:07 Kuveytli dernekler çadır kentte kalan bin 500 Suriyeli aileye yardımda bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde barınan bin 500 Suriyeli aileye Kuveyt'ten gelen yardım kuruluşları tarafından giyecek ve gıda dağıtıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde barınan bin 500 Suriyeli aileye Kuveyt'ten gelen yardım kuruluşları tarafından giyecek ve gıda dağıtıldı.



Suriye'de yaşanan iç savaş dolayısıyla Türkiye'ye gelerek Akçakale'deki Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde kalan bin 500 Suriyeli dul, yetim ve fakir mülteciye, Hılful-Fudul Derneği organizasyonunla Kuveyt'ten gelen Seleme ve Rahme Dernekleri tarafından gıda kolisi, un, battaniye ve nakdi yardım dağıtıldı.



Süleyman Şah Çadır kentin lojistik alanında dağıtılan yardımları alan bin 500 aile, Kuveyt'ten gelen yardımları getiren Seleme ve Rahme Dernekleri ile bu organizasyonu sağlayan Hılful-Fudul Derneği yetkililerine teşekkür etti. Seleme ve Rahme derneklerinin yetkilileri ise, Suriyeli bin 500 dul, yetim ve fakir aileye gıda kolisi, un, battaniye ve nakdi para yardımı yaptıklarını, muhtaç aileleri sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek bu tür yardımların devam edeceğini belirtti.

