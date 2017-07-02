Kuveyt'te sıcaklık bina yangınına neden oldu

Kuveyt'te sıcaklığın 60 dereceye ulaşması nedeniyle inşaat halindeki binalarda yangın çıktı.
Kuveyt'te sıcaklığın 60 dereceye ulaşması nedeniyle inşaat halindeki binalarda yangın çıktı. Körfez bölgesini sıcak hava dalgası sardı. Kuveyt'te 60 dereceye çıkan sıcaklık nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Kuveyt İtfaiye Genel Müdürlüğü Sözcüsü Albay Khalil El Amir, başkent Kuveyt'in Sharaq bölgesinde yüksek sıcaklık nedeniyle inşaat halindeki binalarda yangın çıktığını, yangının söndürülmesi için 9 yangın söndürme ekibinin görevlendirildiğini belirtti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çevredeki binalara sıçramadan yangını kontrol altına aldığı bildirildi. (Muhammed Rabah/İHA)
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