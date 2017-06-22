Kuveyt ile ikili ticaret hacminde hedef; 3 milyar dolar

Türkiye ile Kuveyt arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için öneriler gündeme getirildi. DEİK Başkanı Vardan 'Hedefimiz, 2020'ye kadar ikili ticaret hacmimizi 3 milyar dolarına ulaştırmak' dedi.

Türkiye ile Kuveyt arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için öneriler gündeme getirildi. DEİK Başkanı Vardan "Hedefimiz, 2020'ye kadar ikili ticaret hacmimizi 3 milyar dolarına ulaştırmak" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khalid Nasser Abdallah Al Rodan'ın katılımları ile gerçekleştirilen toplantıya Kuveyt ve Türkiye'de karşılıklı yatırımları bulunan iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantıda iki ülke arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için öneriler gündeme getirildi.



"SON 10 YILDA TİCARET HACMİMİZ İKİYE KATLANDI"

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan toplantı açılışında yaptığı konuşmada Kuveyt'i Katar krizinde oynadıkları rol için tebrik etti. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ekonomik ilişkileri değerlendiren DEİK Başkanı Vardan, "Kuveyt ile ikili ilişkilerimiz hızla artarak devam etmekte. Son 10 yılda ticaret hacmimiz 2'ye katlandı. Ticaret hacmimiz hali hazırda 542 milyon doları düzeyinde. Hedefimiz 2020'ye kadar ikili ticaret hacmimizi 3 milyar dolarına ulaştırmak, yani 6 kat artırmaktır. Kuveyt'te iş yapan Türk firmalarımız zaman zaman sıkıntılar yaşıyorlar. Bizlere bürokratik engeller, ihalelelerin ve kontratların gecikmesi ile ilgili sıkıntılar ve yabancı işçilere yönelik uygulanan kotalar konusunda çözümlerin geliştirilmesi adına destek vermenizi bekliyoruz" dedi. DEİK Başkanı Vardan, Türkiye'de 271 Kuveytli şirketin finans ve gayrimenkul sektörleri başta olmak üzere bir çok alanda faaliyet gösterdiğini hatırlattı ve yatırımların artması için çağrıda bulundu. Vardan, "Kuveytli dostlarımızı Türkiye'de yatırım yapmaya, Türkiye ile ortaklık yapmaya davet ediyorum. Kuveytli kardeşlerimizin Türkiye'de yapabilecekleri işler ve potansiyel iş fırsatları için gözlerini dört açmaları gerekiyor. Tarım ve enerji sektörlerinde de önemli fırsatlar var" diye konuştu. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında müzakere süreci askıya alınan Serbest Ticaret Anlaşması'na dair görüşmelerin yeniden başlatılması için Kuveyt'in desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khalid Nasser Abdallah Al Rodan açılış konuşmasında, Kuveyt'in serbest piyasaya dayalı rekabet üstünlüğüne dayanan bir ekonomiye sahip olduğunu, ülkede özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğunu vurguladı. Bakan Al Rodan, Kuveyt'in Bölge ülkeleri ile dostluk esasına dayalı bir ilişkisi olduğunu, ekonomik girişimlere açık bir yapının mevcut olduğunu söyledi. Kuveyt'in geniş bir coğrafyada ticaret ağını geliştirmiş olduğunu, tecrübesini hatırlattı. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Bakan Al Rodan, "Türkiye ile tarihin derinliklerine doğru giden köklü bir ilişki var. Mevcut anlaşmalarla yetinmememiz gerekiyor. Kuveyt Emiri'nin kısa zaman içerisinde Türkiye ziyaretini planlıyoruz. Ziyaret esnasında imzaya sunabileceğimiz anlaşmalar hazırlayalım istiyoruz. Türkiye ile stratejik ilişkimizi geliştirmek bizler için önemli. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma hedefini destekliyoruz. Ekonomi, tek taraflı bir kalkınma ile olmaz. İş dünyası lokomotif görev görmektedir. İki ülke arasındaki yatırımları korumamız ve artırmamız gerekiyor. Kalıcı, köklü ve sürdürülebilir sağlam ilişkilere önem verelim ki, verimliliği sürekli olsun" dedi. Bakan Al Rodan, Kuveyt'te kalkınma planları çerçevesinde 20 milyar doların üzerinde altyapı, üstyapı ve konut projeleri için yatırım planladıklarını, bu kapsamda Türk yatırımcılarının sayısını artırmanın başlıca hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.



TÜRKİYE-KUVEYT İKİLİ TİCARETİ

Türkiye'den Kuveyt'e yapılan ihracat: 431 milyon dolar

Başlıca ihracat kalemleri: Demir-çelik çubuklar,savaş tankları, dokunmuş halı, tekstil.

Türkiye'nin Kuveyt'ten yaptığı ithalat: 111 milyon dolar

Başlıca ithalat kalemleri: Ham petrol, saf alkol, etilen polimerleri.

Toplam dış ticaret hacmi: 542 milyon dolar

Dış ticaret dengesi: 321 milyon dolar

