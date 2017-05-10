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Kuveyt Havalimanı'nın temeli atıldı
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Kuveyt Havalimanı'nın temeli atıldı

Limak'ın inşa edeceği Kuveyt havalimanı yeni terminalinin temeli Kuveyt Emiri Al-Sabah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı

Limak İnşaat tarafından 2016 yılında sözleşmesi imzalanan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temeli, Kuveyt Emiri H.e. Sheikh Sabah Al–Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

Törene Kuveyt Veliaht Prensi H.e. Sheikh Nawaf Al–Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Kuveyt Başbakanı Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah'ın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan, büyükelçiler, Kuveytli ve Türk işadamları, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

'6 YIL YERİNE 4 YILDA BİTİRECEĞİZ'

1,312 milyar Kuveyt Dinarı (Yaklaşık 4.5 milyar dolar) teklif ile alınan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün, yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.

Törende bir konuşma yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, işin alınma sürecinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu hatırlatarak, "Kuveyt'in yeni giriş kapısı olacak, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster & Partners tarafından dizayn edilen ve bizim de inşaatını üstlendiğimiz bu önemli proje, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik bir yapı özelliği taşıyor" dedi.

Limak olarak her projeyi zamanından önce, üstün kalitede bitirmek gibi bir prensipleri bulunduğunu belirten Özdemir, "Burada da sözleşmede bize tanınan 6 yıl yerine 4 yıl gibi daha kısa bir sürede, yani zamanından çok daha önce ve layıkıyla bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en modern ve teknolojik yapılarından biri olacak bu havalimanını, saygıdeğer Kuveyt halkının hizmetine sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

'İŞLETMEYE DE TALİBİZ'

Havalimanını tamamlayacak tüm bağlantı projelerinin yapımı ile de ilgilendiklerini söyleyen Özdemir, "İşletmeye de talip olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu. Kuveyt'te yatırım yapmak ve özellikle kamu – özel sektör işbirliği alanındaki tecrübelerini bu ülkeye taşımak istediklerini de dile getiren Özdemir şunları söyledi; "Bu sebeple Kuveyt Yatırım Destek Ajansı'nın izniyle yerel bir şirket kurduk. Bu şirket vasıtasıyla Kuveyt'te yatırım yapmak, Türk ve diğer uluslararası şirketlere örnek olmak istiyoruz."

'TÜRK BAYRAĞINI DÜNYA'DA DALGALANDIRIYORUZ'

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, temel atma töreninin ardından yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi: "Limak olarak, havalimanı inşaatı ve işletmesi konusunda önemli projelere imza attık. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yeni terminal binasını inşa ettik ve işlettik. Kosova'da Priştine Havalimanı'nı terminalini inşa ettik ve işletiyoruz. Senegal Dakar Havalimanı'nı bu yıl sonunda tamamlayıp devreye alacağız. Mısır'da Kahire Havalimanı'nda ikinci terminal binasının inşaatı tamamladık. Rusya'da Rostov Havalimanı'nda yeni terminal binası inşaat işini bitirmek üzereyiz. Yine Rusya'da Volgograd'da bir terminal inşaatı işi aldık. Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumda yer alıyoruz. Limak olarak Türk bayrağını bu anlamda dünyada dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Bütçesi tamamen devlet tarafından karşılanan projede ana yüklenici olan Limak İnşaat, havalimanının bitmesinin ardından iki yıl süreyle bakım ve onarım hizmeti verecek. Operasyona geçiş süreci de Limak tarafından yürütülecek.

ÇATIDA 16 MW'LIK GÜNEŞ PANELİ

Çatısı güneş panelleri ile kaplanacak olan yeni terminal binası, Leed Gold sertifikası alarak kendi alanında bu sertifikaya sahip en buyuk yapı olmayı hedefliyor. Toplam 708 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak yeni terminal binasının çatısına konulacak olan yaklaşık 66 bin güneş paneli 16 MW'lık kurulu güce sahip olacak.

Kuveyt Havalimanı yeni terminal binası inşaatı ile ilgili kontrat geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Limak İnşaat tarafından imzalanmıştı. İnşaat süresince ortalama 7,500 kişiye istihdam sağlayacak olan projede çalışan sayısının 12,000'e kadar çıkması bekleniyor. Projeyle birlikte Kuveyt mevzuatının izin verdiği ölçüde Türkiye'den de önemli miktarlarda mal ve hizmet tedariki öngörülüyor.

MÜHENDİS KIZLAR PROJESİ KUVEYT'TE

Öte yandan Limak Vakfı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile Türkiye'de hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, Kuveyt Üniversitesi ile imzalanan protokolle Kuveyt'e taşınıyor. Limak Vakfı adına protokolü imzalayan Vakıf Başkanı Ebru Özdemir, "Topluma kalıcı bir değer katabilmek bizim için çok önemli. Kendimizi Kuveyt'e karşı sorumlu hissediyoruz. Türkiye'de başarıyla yürüttüğümüz Türkiye'nin Mühendis Kızları projesini Kuveyt Üniversitesi ile birlikte Kuveyt'e taşıyoruz. Bütün tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi onlarla paylaşmak istiyoruz. Amacımız inşa edeceğimiz Havalimanı'nın Kuveytliler tarafından yönetilmesi ve onlarla birlikte gelecekte başka mega projelere imza atmaktır" diye konuştu.

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