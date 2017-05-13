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Kütüphanesiz beldeye 'Otobüs Kütüphane'
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Kütüphanesiz beldeye 'Otobüs Kütüphane'

Niğde'nin Konaklı kasabasında kütüphane olmadığı için eski bir yolcu otobüsü 'Otobüs Kütüphane'ye çevrildi.

Niğde'nin Konaklı kasabasında kütüphane olmadığı için eski bir yolcu otobüsü 'Otobüs Kütüphane'ye çevrildi.
'KOP Okuyor' projesi kapsamında oluşturulan 'Otobüs Kütüphane' kasabada kitap okumak isteyen öğrenciler için hizmete açıldı. Konaklı Belediye Başkanı Maksut Özçelik, Belediye'ye ait kullanılmayan otobüsü öğrencilerin talebi üzerine 'Otobüs Kütüphane' olarak öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyledi.
Öğrencileri dört duvar arasından çıkararak, okumaya yönlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Konaklı Ortaokulu Müdürü Bülent Kantaş, şunları söyledi:
"Otobüsümüzü Konaklı belediyemizden hibe ile aldık. Bu otobüsümüzü bir buçuk ay gibi kısa bir süre içerisinde bu hale getirdik. İçeride bin 800 kitabımız var. 6 ve 14 yaş için her türlü kitap ve dergimiz mevcuttur. Öğrencilerimizi dört duvar arasından çıkardık. Farklı bir ortam olması için mücadele ettik ve kütüphanemizi bugün den itibaren kullanmaya başlayacağız" dedi.
Konaklı Belediye Başkanı Maksut Özçelik ise, "Konaklı İlkokul Müdürümüz belediyemize gelerek KOP projesi kapsamında gezici kütüphane yapılması konusunda talepte bulundu. Biz de bunu belediye meclisinden geçirerek hepimiz uygun gördük. KOP Projesi kapsamında okul müdürümüze hibe edilmiş oldu. Okul müdürümüz kütüphane projesini gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz çok sevdiler böyle faaliyetlerin devam etmesini istediler. Kasabamız olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.
Öğrenciler bu zevkli ortam için okul yöneticileri ve Belediye yetkililerine teşekkür etti.
(Yasin Esen/İHA)

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