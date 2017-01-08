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Kütahyalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdü
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Kütahyalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla 81 ilde düzenlenen 'Saygı Yürüyüşü ve Şehitleri Anma' programı Kütahya'da çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla 81 ilde düzenlenen 'Saygı Yürüyüşü ve Şehitleri Anma' programı Kütahya'da çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaşlısıyla genciyle bir araya gelen vatandaşlar, Sarıkamış - Allah-u Ekber Dağları'nda harekat sırasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçiği anmak için sabah erken saatlerden itibaren Kütahya Valiliği önünde toplandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Saygı Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programına, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Jandarma Komutan vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Gençlik Merkezi İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtılan yürüyüşte dev bayraklar taşındı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Tarih bilincini artırmak, vatan savunmasında çekilen sıkıntıları anmak ve anlamak amacıyla Kütahya Valiliği önünden başlatılan yürüyüş, törenin gerçekleştirileceği Kütahya Gençlik Merkezi önünde son buldu.

Kütahya Gençlik Merkezi'ndeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dörtyol Cami İmam Hatibi Mehmet Sarıyıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Gençlik Merkezi öğrencilerinden Gülnur Köseoğlu'nun 'Destandır Sarıkamış' şiirini okuduğu törende Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sarıkamış Belgeseli' ilgiyle izlendi.

Anma programının 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini aktaran Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, "Şehitlerimizi, ecdadımızı, bize emanet edilen vatanı bileceğiz ki bu vatanın kıymetini, bayrağın önemini, vatan sevgisini yeni nesle anlatabilelim. Anadolu'ya düşmanı sokmamak, içerideki düşmanı atmak için vatan evlatlarının vatanı için canlarını feda ettiği bir destandır Sarıkamış. O cefakar ecdadımızın bugün vefakar torunları olmalı. Bugün bu vefakar torunları o şehitlerimizi anmak için toplandı. Bu bir sembolik anmadır. Buradaki gençlerimiz tüm gençliği temsil ediyor. Bütün gençlerimiz aynı fedakarlığı gösterir. Bu memleketin şehidi eksik olmaz, ilk kurulan Türk Devletinden son kurulan devletimize kadar bu topraklar için verdiğimiz çok sayıda şehidimiz var, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum " dedi.

Vali Nayir: O mücadeleyi anlamamız gerekiyor

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Fedakar ceddimize, vefakar birer nesil olduğumuzu göstermek için bugünkü yürüyüşümüzü 81 ilimizle birlikte tamamladık" dedi.

Malazgirt'ten Dumlupınar'a, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye ve 15 Temmuz'a dek bağımsızlık uğruna verilen tüm mücadelelerin iyi anlaşılması gerektiğini kaydeden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Bizlere en büyük fedakarlığı yaparak rütbelerin en yükseğine çıkmış olan şehitlerimizi anmak, onların fedakarlıkları kadar olmasa bile, onlara vefa duyan bir nesil olduğumuzu göstermek için bir arada olduk. Bizlere bin yıldır yurt olan bu toprakların kıymetini, bu toprakların üzerinde özgür, bağımsız yaşadığımızın kıymetini anlamak için tarihimize dönüp bir bakmamız gerekiyor. Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Dumlupınar'ı, oradaki şehitlerimizi anlamamız ve anmamız gerekiyor. Sarıkamış'ı, oradaki fedakarlığı, orada verilen mücadeleyi anlamamız gerekiyor. 15 Temmuz'u anlamamız gerekiyor. Orada da milli iradeyi hakim kılmak için verilen mücadeleyi, şehitlerimizi, gazilerimizi anmamız, onlara da rahmet ve minnet duygularımızı ifade etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Saygı Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı, İl Müftü vekili Veysel Kükrek'in şehitler için dua etmesiyle sona erdi.

Programın sonunda katılımcılara çorba ve pilav ikram edildi. (EFE)
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