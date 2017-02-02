02.02.2017 11:11 Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan Zafertepe Mahallesi istikametine gitmekte olan Erdal A. yönetimindeki 25 DZ 449 plakalı hafif ticari araç, Erdem O. idaresindeki 43 BC 579 plakalı minibüs ve Kemal B. iradesindeki 61 K 13258 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Hasan Düzenli (49) olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Kardaş Y. yaralandı. Yaral, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Düzenli'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

(Hüseyin Efe/İHA)

