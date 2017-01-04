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Kütahya'da 'verem haftası' etkinlikleri
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Kütahya'da 'verem haftası' etkinlikleri

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası sebebiyle Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Verem Savaşı Derneği Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne giden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey'i ziyaret etti.

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası sebebiyle Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Verem Savaşı Derneği Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne giden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey'i ziyaret etti.

Halk Sağlığı İl Müdürü Ali Güvey, Kütahya'daki sağlık hizmetleri ve sağlık yatırımları hakkında Vali Nayir'e bilgiler verdi.

Vatandaşın sağlık noktasında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, sağlık kurumlarının işbirliği ve uyum içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.

Ziyaretin ardından 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası ödül töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü'ndeki ödül törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey, İl Sağlık Müdürü Ahmet Emrah Çamköy, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Zehir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kütahya Verem Savaş Derneği yönetim kurulu üyeleri, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

'Cumhuriyet'ten Günümüze Verem Haftası' Fotoğraf Sergisinin sunumuyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti.

'70. Verem eğitim ve Propaganda Haftası' hakkında bilgiler veren Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey, "Ülkemizde verem hastalığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda olarak kutlanmaktadır. Biz de Halk Sağlığı müdürlüğü olarak Cumhuriyet'ten günümüze yapılan çalışmaları bir fotoğraf sergisi olarak sergilemiş bulunmaktayız. Bu da Sera AVM'de Perşembe gününden itibaren ziyaretçilere açık olacaktır. İlimizde özellikle veremle savaş konusunda 1983 yılından itibaren Kütahya Sağlık Müdürü olarak çalışan geçen sene kaybettiğimiz çalışma arkadaşımız Dr. Enver Yıldırım ve 1968 yılından itibaren Verem Savaş Derneği'nde birçok mertebede hizmet veren Av. Aydoğan Erçoban'a ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Veremle savaşta başarılıyız"

Veremle mücadelede gelinen noktadaki başarıya değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, farkındalığa dikkat çekti. Vali Nayir, "Toplum ihtiyaçlarının en başında gelen hususlarından bir tanesi hiç şüphesiz sağlık. Sağlık denilince de halkı en çok ilgilendiren konularda alınacak önlemler, tanıtma ve aşılama faaliyetleri de yine önemli bir yer tutuyor. Dünya olarak baktığımızda verem (tüberküloz) öne çıkan hastalıklardan bir tanesi. Her millet, her ülke kendi programı dahilinde bu hastalıkla mücadele için programlar uyguladı, tedbirler aldı ve vatandaşını bu hastalıktan korumak için gerekli çalışmaları yaptı. Uzun zamandır devam eden bu çalışmalarda ülkemiz de diğer milletler seviyesinde tedbirlerini alarak, bu konuyla ilgili mücadelesini en iyi şekilde yürütmeye çalışmıştır. Geldiğimiz bilim seviyesinde tüberküloz hastalığı tehdit unsuru olarak eski seviyesinde değil. Şimdi hamdolsun geliştirilen yeni metotlarla bu hastalıkla ilgili daha iyi bir mücadele ve daha üst bir tedbir anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar olarak baktığımızda yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz. Toplumlar için hala bir tehdit unsuru olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu haftalarda, bu hastalıklarla ilgili olarak yapılacak çalışmaları topluma daha iyi anlatıp, o farkındalığı oluşturma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Topluma tekrar bu hastalığın eski şiddetiyle geri dönmemesi için alınacak tedbirlerin halk nezdindeki yerini bulması için bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Eski tehdit seviyesinde olmasa dahi bunun bir tehdit unsuru olduğunun farkında olunmasını bir gereklilik olarak görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından resim, şiir, kompozisyon yarışmalarından dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ahmet Hamdi Nayir ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından verildi. (EFE)
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