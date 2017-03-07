Kütahya'da ByLock operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da, Fetuhllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da, Fetuhllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda "ByLock"u kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen İ.K, R.E, A.D. ve Ü.D.K.T. gözaltına alındı. (Hüseyin Efe / İHA)
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