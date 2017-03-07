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Kütahya'da ByLock operasyonu: 4 gözaltı
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Kütahya'da ByLock operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da, Fetuhllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da, Fetuhllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda "ByLock"u kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen İ.K, R.E, A.D. ve Ü.D.K.T. gözaltına alındı.
(Hüseyin Efe / İHA)

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